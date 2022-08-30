В Симферополе 31 августа отключат свет на 23 улицах

Свет отключат на время. Фото: архив КП

31 августа часть Симферополя останется без света. Плановые перебои с подачей электроэнергии из-за ремонтных работ произойдут с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в Симферополе не будет света:

- улицы Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 98-140/67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33-33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Кечкеметская, 51-67 ; Жигалиной, 14-16А , 11-19 ; Калинина, 60-68 ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Бородина, 2, 2/4, 3-15 ; Зуйская, 2-4А , 1-5 ; Острякова, 2-10 , 1-15 , Шполянской, 1; Хмельницкого, 16, 11-18/5 ; Большевика Попова, 5-7 ; Генерала Родионова, 4-72 , 11; И. Голубца 8-40 , 9; В. Дацуна, 26-42 , 31-47 ; Б. Хохлова, 71Б; У. Громовой, 4-24 , 1-21;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Зуйский, 34-62 , 35-63 ;

- проспект Победы, 210, 155-209Б ;

- бульвар И. Франко, 6, 6А, 19.

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