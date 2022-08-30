Приговор троим диверсантам, ответственным за подрыв газопровода в Крыму, вынесут в сентябре

Приговор диверсантам, ответственным за подрыв газопровода в крымском селе, будет оглашен в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор троим диверсантам, ответственным за подрыв газопровода в крымском селе Перевальное, будет оглашен 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда Республики Крым.

- 29 августа было заслушано последнее слово подсудимых Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джелялова, которые обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, в том числе диверсии. Коллегия из трех судей Верховного Суда Республики Крым удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Провозглашение приговора состоится 21 сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Напомним, братья Азиз и Асан Ахтемовы проходят по делу как подозреваемые в подрыве газопровода. Также был задержан и один из лидеров меджлиса* крымскотатарского народа Нариман Джелялов. По данным ФСБ, именно он нашел исполнителей для совершения диверсии по заданию главного управления разведки минобороны Украины.

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