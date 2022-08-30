В Крыму пьяный мужчина нанес подруге 22 удара ножом-открывашкой

Сейчас мужчина под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкойском районе 39-летний мужчина убил гражданскую супругу ножом-открывашкой. Как сообщает Следком по Крыму и Севастополю, расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, сильно выпивший мужчина сначала повздорил с подругой, а потом нанес ей 22 удара открывашкой и еще десяток кухонным ножом.

- Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что в ночь с 6 по 7 апреля текущего года между нетрезвым мужчиной и его сожительницей в частном доме села Тутовое Джанкойского района произошла словесная ссора, в ходе которой мужчина нанес гражданской супруге не менее 22 ударов ножом-открывашкой и не менее 12 ударов ножом по различным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте,- сообщили в Следком.

При этом агрессию мужчина проявлял и ранее. За два месяца до этого он ударом кулака умышленно разбил пластиковое окно в соседнем доме.

Сейчас мужчина находится под стражей. Материалы дела направлены в прокуратуру для дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

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