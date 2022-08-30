На территории храма в Феодосии хотели построить незаконную сувенирную лавку

Фото: Администрация Феодосии

На территории храма Ионна Предтечи в Феодосии появилось незаконное строение. Его заметили сотрудники городского музея древностей, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Так, на территории памятника строители залили фундамент площадью 20 квадратных метров и планируют построить там торговый павильон с сувенирной продукцией.

- На место нарушения прибыли представители профильного департамента Министерства культуры Республики Крым и зафиксировали акт незаконного строительства, - отметили в администрации.

На сегодняшний день стройку решили приостановить. Все материалы на снос направлены в профильную комиссию администрации Феодосии.