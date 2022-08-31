Для Бахчисарайского парка миниатюр изготавливают макет памятника Богдану Хмельницкому

Пластилиновый макет статуи, из которого позже будет создана матрица. Фото: скриншот из видео

Для Бахчисарайского парка миниатюр изготавливают макет памятника Богдана Хмельницкого. Это будет точная копия статуи, стоящей в Мелитополе, городом-побратимом которого является Севастополь.

Первый этап работ уже на завершающей стадии - вылеплена фигура и создан постамент. Сейчас работу из пластилина поместили в холодильник, чтобы материал застыл. Чуть позже из вылепленной фигуры будет создана матрица, в которую зальют бетон.

- Постамент делаем из специального пластика, а тумбу и макет фигуры - из бетона. Таким образом миниатюра выдержит атмосферное воздействие и сохранит свой внешний вид в уличных условиях, - сообщил директор парка миниатюр Виктор Жиленко.

Он отметил, что над макетом работают симферопольские мастера под руководством художника Дмитрия Старцева. Творцы анализировали фотографии самого памятника, а также обратили внимание на симферопольский бюст Хмельницкому, чтобы достичь портретного сходства.

Памятник Богдану Хмельницкому, который был установлен в Мелитополе в 50-х годах, претерпел некоторые изменения. Миниатюра будет изготовлена по современному образцу.

По словам директора парка, Богдан Хмельницкий - это символ объединения русских и украинских земель. Новую статую планируют установить возле миниатюры Графской пристани - памятника истории и архитектуры в Севастополе.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50