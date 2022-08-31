Севастополец попался на взятке в 70 тысяч рублей полицейскому за водительское удостоверение

Жителя Севастополя будут судить за посредничество в передаче взяток сотрудникам ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завершил расследование уголовного дела против мужчины, выступившего посредником при передаче взятки сотруднику полиции за водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

63-летний севастополец к солидному возрасту обзавелся полезными связями и не преминул ими воспользоваться, когда у его приятеля встал вопрос о получении прав на вождение.

- [Он] передал действующему на тот момент сотруднику полиции 70 тысяч рублей, еще 10 оставил себе в качестве гарантии и последующей передачи должностному лицу после того, как водительское удостоверение будет у заказчика, - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции, получивший взятку, был уволен. Расследование уголовных дел против бывшего силовика и посредника завершены. Далее ими займется суд.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50