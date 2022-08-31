Житель Севастополя отправится под суд за распространение порнографии среди подростков в соцсетях

45-летний мужчина обвиняется в серии преступлений против подростков в интернете. Фото: Архив "КП"

Житель Севастополя распространял в соцсетях порнографические материалы среди подростков и склонял их к развратным действиям, сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

В Севастополе завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который совершал насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

45-летний мужчина обвиняется в серии преступлений против подростков в интернете.

По данным ведомства, житель Ленинского района Севастополя с июня 2015 года по апрель 2021 года знакомился с девушками подросткового возраста, переписывался, а позже скидывал фото и видео порнографического содержания и склонял собеседниц к ответным действиям.

- Потерпевшими по уголовному делу проходят 34 жительницы Севастополя, которым на момент совершения в отношении них преступлений было от 9 до 15 лет, - отметили в следкоме.

Расследование дела завершено. Все материалы следственный комитет направил в прокуратуру для подписания обвинительного заключения.