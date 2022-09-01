В течение двух недель по каждому району Крыма сделают перерасчет транспортировки газа Фото: Олег ЗОЛОТО

По каждому району Крыма сделают перерасчет транспортировки газа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. На работы выделено две недели.

- Дано поручение в течение двух недель по каждому району сделать перерасчет стоимости транспортировки газа, - написал он в своем telegram-канале.

Кроме того, Аксенов поручил уволить начальника Раздольненского участка Красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства. Как оказалось, в селе Аврора за последние несколько лет так и не наладили доставку баллонного газа. Газ привозят в рабочее время, а если местные жители и успевают «ловить» машины, то в результате чеки на приобретение сжиженного газа не получают.

На протяжение следующих шести месяцев будет следить за количеством обращений, поступающих в адрес руководства структурных подразделений ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго».

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