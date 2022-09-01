В Симферополе директор школы оговорилась, отправив первоклассников «в последний путь»

Директор школы оговорилась и отправила первоклассников " в последний путь". Фото: Юлия МАРКИНА

В Симферополе во время торжественной линейки по случаю 1 сентября директор школы №27, случайно оговорившись, отправила первоклассников «в последний путь». Напутствие вызвало бурную реакцию родителей. Видео с поздравлением уже выложили в Сеть.

- Пусть ваши старшие товарищи вас проведут. Но вас в классе еще ждут подарки от наших 11-классников. Ребята, провожаем в последний путь! – сказала педагог.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни посчитали, что таким оговоркам не место в школе, другие поспешили поддержать руководство учебного заведения, признав, что такое может случиться с каждым и отметив высокий профессионализм директора.

- Замечательный, грамотный директор. Родители все посмеялись и забыли, а автор видимо скучно живёт и ему совсем нечем заняться, - написала одна из родительниц.

Напомним, в школах Крыма 1 сентября прошли торжественные линейки. По рекомендации Минобразования из-за роста заболеваемости коронавирусом торжества провели только для первых и выпускных классов.

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