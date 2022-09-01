Мужчина впал в кому на городском пляже в Керчи

На городском пляже в Керчи дежурят спасатели Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи бригаде медиков удалось спасти жизнь пожилому мужчине, который впал в кому на городском пляже. Как сообщили в Крымском центре медицины катастроф, помощь понадобилась 65-летнему мужчине, которого отдыхающие вытащили из воды в тяжелом состоянии.

- Очевидцы сообщили прибывшим медикам, что заметили мужчину, лежащего в воде лицом вниз, сразу вытащили его на берег, позвали спасателей и вызвали «скорую». Спасатели, находившиеся на пляже, немедленно приступили к базовым реанимационным мероприятиям. Благодаря их действиям, еще до приезда медицинских работников, пострадавший уже дышал самостоятельно. Однако, его состояние было крайне тяжелым, - сообщили в «скорой».

Медики выяснили, что мужчина находится в коме, у него выражен судорожный синдром, а насыщение крови кислородом крайне низкое. В помощь была вызвана еще одна бригада «скорой», которая продолжила интенсивную терапию.

Через некоторое время врачам удалось купировать судороги и стабилизировать состояние пациента. После этого мужчину доставили в реанимацию Керченской городской больницы.

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