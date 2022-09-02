Ущерб от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем превысил 700 миллионов рублей

В результате детонации боеприпасов в Новофедоровке пострадали жилые дома и коммерческая недвижимость Фото: Александра Тимощенко

По предварительным дынным, сумма ущерба после детонации боеприпасов в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем составляет 700 миллионов рублей.

- Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 миллионов рублей, - сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

В результате пострадали более 4,5 тысяч человек, 1367 человек уже получили компенсации, более 1 тысячи получили по 10 тысяч рублей.

Напомним, утром 9 августа на военном аэродроме, расположенном в непосредственной близости от пляжа и жилых домов, прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали 14 человек, еще один погиб. По данным Минобороны, на военном объекте произошла непроизвольная детонация авиаснарядов.

Также 16 августа произошло возгорание в районе села Майское под Джанкоем на огороженной площадке хранения боеприпасов, что привело к их детонации. Тогда эвакуировали из прилегающих сел около трех тысяч жителей.

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