Погода на 3 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
- В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с., тепло до 28…30°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+28°, восточный ветер 6-13 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +21…29°, северо-восточный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +23 …+26 °, северо-восточный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +22 …+28°, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +21…+26°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +20…+26°, скорость северо-восточного ветра 9-11 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.
В Армянске +19 …+25°, скорость юго-восточного ветра 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.
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