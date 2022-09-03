Погода на 3 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с., тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+28°, восточный ветер 6-13 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +21…29°, северо-восточный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +23 …+26 °, северо-восточный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +22 …+28°, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +21…+26°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +20…+26°, скорость северо-восточного ветра 9-11 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Армянске +19 …+25°, скорость юго-восточного ветра 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.

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