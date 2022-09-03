В Крыму за сутки коронавирусом заболели 527 мужчин и женщин

Статистика заболевания ковидом в Крыму. Фото: пресс-служба Минздрава РК

Крымчане и гости полуострова стали чаще болеть ковидом. Пандемия коронавируса снова набирает обороты. Такие выводы напрашиваются сами собой, после беглого взгляда на свежую статистику Минздрава Республики Крым:

- За 2 сентября 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 527 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 178 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 804 человека.

Официальная информация гласит, что за сутки выздоровело 491 мужчин и женщин, всего за время пандемии 186 438 человек.

В Республике Крым зафиксировано 2 летальных исхода, всего умерло от ковида 5365 человек.

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