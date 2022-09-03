В Симферополе почтили память героев Второй мировой войны

Фото: Михаил Афанасьев/VK

3 сентября в столице Республики Крым отдали дань памяти героев Второй мировой войны. В парке имени Юрия Алексеевича Гагарина прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.

- Сегодня памятный день для нашей страны - день окончания Второй мировой войны. Вторая мировая война длилась 6 лет - это самая разрушительная и кровопролитная из войн. Мы вновь склоняем голову перед ветеранами за их героизм, подвиг, патриотизм. Спасибо вам за наше мирное небо! – такой пост появился в соцсети на странице главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева.

Руководитель столицы Крыма отметил, что очень важно «бережно хранить память о тех, кто приближал Победу, порой ценой собственной жизни».

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