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Общество4 сентября 2022 10:06

Сообщения о воздушной тревоге в Симферополе оказались фейком

Об этом сообщил глава города Михаил Афанасьев
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Михаил Афанасьев / telegram-канале

Фото: Михаил Афанасьев / telegram-канале

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев опроверг информацию из соцсетей о якобы воздушной тревоге в крымской столице. Об этом он написал в своем telegram-канале.

- Уважаемые симферопольцы и гости крымской столицы! В социальных сетях распространяется очередной фейк о том, что администрация Симферополя сообщает об «усилении мер безопасности», «воздушной тревоге» и так далее», - отметил Афанасьев.

Он также добавил, что информация в Сети далека от действительности. На сегодняшний день в городе безопасно, а жителям и гостям столице ничего не угрожает. Цель подобных фейковых сообщений - посеять панику среди граждан.

Глава администрации попросил крымчан доверять только официальной и проверенной информации, а все новости получать только из официальных источников.