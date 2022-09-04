В Алуште полиция задержала голого мужчину, который прятался в ломбарде

Голый мужчина внезапно ворвался в местный ломбард и забаррикадировался при помощи стульев Фото: Архив "КП"

В Алуште недалеко от автовокзала произошла странная ситуация. Как рассказали очевидцы в соцсетях, голый мужчина внезапно ворвался в местный ломбард и забаррикадировался при помощи стульев.

Посетители и сотрудники заведения заметили, что человек был в неадекватном состоянии, из одежды на себе он имел только полотенце. По его словам, в ломбард он забежал, чтобы скрыться от «врагов».

Спустя несколько минут после того, как мужчина забежал в помещение, он сорвал полотенце и замотал им ручки дверей, потом вынес стулья и забаррикадировал проход в ломбард.

На место сразу приехали сотрудники полиции, которым в буквальном смысле пришлось пробивать себе проход. Мужчину задержали, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.