В сентябре в Крыму пройдут гастрономические и винные фестивали

Бархатный сезон на полуострове – самое комфортное время для туристов. Фото: Архив "КП"

Хоть календарное лето уже позади, курортный сезон в Крыму все еще продолжается. До октября на полуострове пройдет несколько интересных фестивалей, сообщили в пресс-службе министерства туризма и курортов региона.

По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Оксаны Сергиенко, бархатный сезон на полуострове – самое комфортное время для туристов.

- Это прекрасные возможности для активного туризма, оздоровления и санаторно-курортного лечения, участия в разнообразных фестивалях, эногастрономических турах, – отметила она.

Так, 9 сентября в Евпатории на Театральной площади пройдет праздник оперного искусства Крымской филармонии. В этот день в Коктебеле можно будет посетить джазовые концерты на фестивале Live in Blue Bay.

17 сентября в Ялте состоится эногастрономический фестиваль «WinePark Fest», на котором будут представлены большинство виноделен.

На следующий день на известном винзаводе Крыма «Массандра», что под Ялтой, пройдет первый Крымский оперный бал. На нем выступят участники Большого Севастопольского офицерского бала.