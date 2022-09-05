Под Бахчисараем пострадал водитель перевернувшегося грузовика 2 сентября

Фото: mchs.rk.gov.ru

В крымском селе Приятное Свидание Бахчисарайского района 2 сентября перевернулся грузовик, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: mchs.rk.gov.ru

- Водитель грузового автомобиля «Hyundai» во время движения не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

Фото: mchs.rk.gov.ru

Спасатели, используя спецоборудование, достали 45-летнего водителя из помятого автомобиля и передали сотрудникам «скорой».

Фото: mchs.rk.gov.ru

Кроме того, в этот же день сотрудники «КРЫМ-СПАС» помогли устранить последствия аварии пришли в районе Судка, где столкнулись автомобили «Daewoo» и «Chery». Судя по кадрам, столкновение было достаточно сильным.

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