Один из МФЦ в Ялте отремонтируют за 8,8 миллиона рублей

Один из МФЦ в Ялте закрывается на ремонт. Архивное фото

В Ялте капитально отремонтируют здание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по улице Киевская, 8. Распоряжение об определении единственного подрядчика подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно документу, на строительно-монтажные работы определено финансирование в размере 8,8 миллиона рублей. Ремонт должен быть закончен до конца года.

- Предельный срок, на который заключается контракт,- 27 декабря 2022 года,- говорится в распоряжении.

Согласно документу, подрядчиком работ определена компания «Инпромтэк».

Кроме МФЦ на Киевской, оказанием госуслуг в Ялте занимается многофункциональный центр по улице Васильева,19

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