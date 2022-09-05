Крымчанка получила реальный срок из-за долга по алиментам в 113 тысяч рублей

В Советском районе местная жительница осуждена к лишению свободы за неуплату алиментов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

37-летнюю жительницу Советского района Крыма приговорили к четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Подсудимая, являясь матерью малолетнего ребенка 2013 года рождения, обязана на основании решения суда выплачивать алименты на его содержание. Вместе с тем женщина свои обязанности не выполняла, мер к трудоустройству не предпринимала, не встала на учет в центр занятости населения, материальной помощи своему ребенку не оказывала, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2022 году женщина была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако выводов из этого не сделала. В результате общая сумма задолженности составила 113 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму мать пятерых детей осудили на полгода условно за крупный долг по алиментам. Ранее крымчанку дважды привлекали к ответственности, однако это ее не вразумило.

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