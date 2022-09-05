Впервые за восемь лет в Крыму соберут урожай риса

Крым возрождает выращивание риса Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Впервые за последние восемь лет в Крыму уже этой осенью с первых 700 гектаров соберут урожай риса.

- Уже в следующем году наши сельхозпроизводители планируют засеять до пяти тысяч гектаров и в ближайшие два года выйти на те площади, которые были заняты этими культурами в 2013 году. Поэтому перспектива в этом плане хорошая, и не только в рисосеянии, но и во всех влагозависимых культурах - кормовые, овощеводство, ну и все те культуры, которые выращиваются в Крыму, - цитирует «Крым 24» сообщила первого замминистра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову.

Напомним, намерения по восстановлению производство риса в Крыму высказывались неоднократно. В 2022 году это стало возможно благодаря открытию Северо-Крымского канала. Дело в том, что это довольно водозатратное хозяйство. Тем не менее, в этом году местные аграрии уже закупили семенной материал, а уже совсем скоро будут видны первые плоды проделанных трудов.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50