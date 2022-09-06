Красиво до слез: как выглядит Опукский заповедник с высоты птичьего полета

Опукский заповедник. Фото: Игорь Сикорский/ГБУ природный заповедник "Опукский"/VK

На Керченском полуострове много природных красот, одна из них - Опукский заповедник.

Можно отправиться в путешествие на автомобиле, чтобы познакомиться с заповедной землей, а еще лучше полетать и все увидеть с высоты птичьего полета. Но покупать самолет или отращивать крылья не обязательно, дешевле и быстрее посмотреть видео, которое появилось в соцсети.

Красиво до слез! Глаз не оторвать!

Но опять же - лучше один раз увидеть вживую, чем 100 раз прокрутить ролик, пусть и снятый профессионально, с душой и любовью.

- Рекомендуем посетить Опукский заповедник и самим оценить его красоту! - советует пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Специалисты объясняют, что записаться на экскурсию можно здесь. Входной билет продается и возле главного КПП заповедника.

Режим работы кассы: с 9:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника, только по безналичному расчёту. Экскурсии в урочище Опук проводятся в 10.00 и 14.00. Выходной - понедельник.

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