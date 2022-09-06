В Крыму ликвидируют госпредприятие, занимающееся реконструкцией памятников архитектуры

Контроль за исполнением распоряжения возложен на председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка. Фото: "Яндекс.Карты"

В Крыму ликвидируют госпредприятие «Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская «Крымпроектреставрация». Этому свидетельствует документ, размещенный на официальном сайте республиканского правительства.

- Ликвидировать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская «Крымпроектреставрация», - говорится в тексте документа.

Данное госпредприятие находится в Симферополе на проспекте Кирова, 32. Основные виды деятельности: разработка проектов, реконструкция и строительство сооружений в зонах исторической застройки и охранных зон памятников; экспертиза проектов реставрации памятников; разработка научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры, истории, археологии, искусства и благоустройство их охранных зон.

Процесс ликвидацией предприятия будет поручен специальной комиссии. Контроль за исполнением распоряжения возложен на председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

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