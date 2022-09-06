От действий злоумышленников крымчане за минувшую неделю лишились 12 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В период с 29 августа по 4 сентября текущего года сотрудниками полиции зарегистрировано 57 фактов мошенничества на общую сумму ущерба 11 миллионов 839 тысяч рублей. Максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось получить мошенникам на минувшей неделе, составила пять миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Нередко жители Крыма от действий злоумышленников за раз теряют от 100 до 500 тысяч рублей. Мошенники чаще связываются с жертвами по телефону, либо в мессенджерах, представляясь сотрудниками полиции, продавцами несуществующих магазинов, трейдерами, готовыми пособить в покупке или продаже криптовалют.

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