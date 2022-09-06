В Крыму за минувшие сутки выявили 338 новых случаев COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 338 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 197 462. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент за все время на стационарном лечении находились 60 954 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, выздоровевших за весь период -187 725, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 88 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 90 910 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе от коронавируса умер один человек в возрасте 94 лет.

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