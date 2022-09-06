Собственные доходы Крыма за последние восемь месяцев выросли на 18,3%

Собственные доходы бюджета Крыма за восемь месяцев этого года выросли на 18,3% по сравнению с 2022 годом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Собственные доходы бюджета Крыма за минувшие восемь месяцев увеличились на 18,3%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на вице-премьера - министра финансов РК Ирину Кивико.

- По итогам восьми месяцев по сравнению с минувшим годом они [доходы] увеличились на 6,8 миллиардов рублей, или на 18,3%. Кассовые назначения на период также перевыполнены более чем на 6%, годовые назначения выполнены на 72,3%, - говорится в сообщении.

Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физлиц - 32% (почти 14 миллиардов рублей), еще 20,4% (около 9 миллиардов рублей) дает налог на прибыль организаций, на третьем месте поступления от акцизов - 17,8%. Неналоговых доходов поступило более 5,1 миллиарда рублей, это выше показателей аналогичного периода 2021 года на 98%.

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