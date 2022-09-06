В Севастополе выбрали лучшего пожарного-добровольца

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя

В Севастополе определили лучшего пожарного-добровольца. Конкурс, организованный МЧС России, состоялся на территории парка «Патриот». Как сообщили в пресс-службе севастопольского чрезвычайного ведомства, в соревнованиях участвовали представители четырех любительских пожарных команд города.

- Участники сразились в индивидуальной спортивной программе: в надевании боевой одежды, боевом развертывании, прокладывании рабочей рукавной линии, оказании первой помощи условному пострадавшему, - отметили в пресс-службе МЧС Севастополя.

Оценивалась не только практическая, но и теоретическая подготовка. По итогам конкурса лучшим пожарным-добровольцем стал участник команды «Сигма-Крым» Алексей Титлянов.