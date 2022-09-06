Письмо счастья: жительница Симферополя заказывала наркотики по почте, чтобы продавать через «закладки»

Фото: скриншот из видео ФСБ по Крыму и Севастополю

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю задержали 40-летнюю жительницу Симферополя за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как выяснили силовики, женщина организовала целый бизнес - приобретала «запрещенку» оптом, расфасовывала и планировала перепродавать наркозависимым через «закладки».

- Злоумышленница была задержана сотрудниками УФСБ при получении очередной посылки с наркотическим средством ЛСД в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

По месту проживания дилерши также обнаружили крупную партию каннабиса - его женщина тоже планировала перепродавать. В отношении «бизнес-вуман» завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Теперь крымчанке грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.