В Севастополе старушка помогла задержать преступника, который пытался украсть ее сумку

83-летняя женщина помогла задержать преступника. Фото: полиция Севастополя

В Севастополе 83-летняя женщина помогла задержать мужчину, который пытался украсть у нее сумку. Как сообщили в УМВД России по Севастополю, пенсионерка вовремя заметила налетчика и закричала. На крик отреагировали прохожие. Они остановили преступника и удерживали его до приезда полиции. Злоумышленником оказался гражданин Кыргызстана. И это не первая его кража в Севастополе.

- Как оказалось, двумя днями ранее мужчина уже совершил кражу и скрылся. Предварительно установлено, что 40-летний гость из Республики Кыргызстан заметил, что на территории скейт-парка в Артбухте подросток оставил без присмотра свой рюкзак, и тайком похитил его. Обнаруженный в сумке смартфон стоимостью 10 тысяч рублей злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил на спиртное. По аналогичной схеме мужчина хотел завладеть и сумкой 83-летней женщины, - сообщили в полиции Севстополя.

Против мужчины завели уголовные дела по статьям о краже и грабеже. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Сейчас подозреваемый под стражей.

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