В Симферополе ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход

ДТП по улице Кирова произошло 10 октября 2021 года. Фото: УМВД по Симферополю

В Симферополе сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 69-летний мужчина. Инцидент произошел 10 октября 2021 года. Автомобиль Lexus ES 250 сбил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте.

- Около 17 часов 00 минут 42-летняя водитель автомобиля Lexus ES 250, двигаясь со стороны улицы Куйбышева в направлении площади Советской по проспекту Кирова допустила наезд на 69-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги не в установленном для этого месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Симферополю.

Водитель иномарки вызвала карету скорой помощи и сотрудников ГИБДД, после чего пострадавшего мужчину доставили в больницу. Согласно заключению эксперта, пенсионеру причинен тяжкий вред здоровью.

Пожилой мужчина получил серьезные травмы. Фото: УМВД по Симферополю

При этом экспертиза подтвердила, что на момент ДТП водитель Lexus была трезва.

Правоохранители проводят проверку по данному факту и просят всех, кто стал очевидцем ДТП, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (3652) 773-113, «102».

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