В Симферополе ищут 27-летнего мужчину в синих шортах

Александр Ильин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым

Крымские поисковики разместили в соцсети ориентировку на пропавшего жителя столицы РК.

- Помогите найти человека! Пропал Ильин Александр Александрович, 27 лет (1995 года рождения), город Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Молодой человек исчез из поля зрения родных больше недели тому назад – с 30 августа 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы крымчанина: 184 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Александр Ильин был одет в темно-серую футболку, синие шорты и черные кроссовки.

Пожалуйста, если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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