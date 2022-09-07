На АЗС в Севастополе пьяный мужчина метнул урну в автомобиль с детьми

Та самая урна, которая полетела в машину с женщиной и детьми. Фото: пресс-служба Росгвардии

На АЗС в Севастополе пьяный мужчина устроил дебош. Сначала он выпрашивал милостыню у посетителей, затем, когда ему отказали, стал нецензурно выражаться и угрожать расправой. После того, как администратор попросила его покинуть территорию автозаправочного комплекса, мужчина схватил урну и бросил ее в припаркованный автомобиль.

- На просьбу покинуть территорию, АЗС гражданин не отреагировал и совершил агрессивную выходку, метнув металлическую урну в автомобиль, (разбив лобовое стекло) за рулем которого находилась женщина-водитель, а в салоне - несовершеннолетние дети, - сообщили в пресс-службе «Росгвардии», сотрудников которой пришлось вызвать администратору АЗС, чтобы утихомирить дебошира.

Росгвардейцам удалось урезонить нарушителя общественного порядка и задержать его. 39-летний местный житель, как выяснилось, ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Для разбирательства мужчину передали в руки полиции.

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