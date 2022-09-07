Поджог века: ночью в Севастополе сгорел общественный туалет

Видео ночного инцидента быстро разлетелось по соцсетям. Фото: Скриншот из видео

В Севастополе в сквере имени 60-летия СССР ночью вандалы устроили поджог общественного туалета. Пожар произошел в двенадцать ночи, пока на место не приехали сотрудники МЧС и не потушили возгорание. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Видео ночного инцидента быстро разлетелось по соцсетям, чем вызвало негодование среди местных жителей.

- 7 сентября в 00:19 в ДЧ ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение о возгорании туалета в сквере им. 60-летия СССР, - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры к розыску очевидцев.

Заметим, в конце августа в Санкт-Петербурге произошла подобная ситуация. Неизвестные решили полностью сжечь уборную в Яблоневом саду города.