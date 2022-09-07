В Симферополь запустят дополнительный поезд из Санкт-Петербурга 24 сентября

Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"

В Симферополь с 24 сентября запустят дополнительный поезд из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», в составе железнодорожного состава будет до 16 вагонов.

Курсировать дополнительный состав «Таврия» №169/170 будет регулярно. С Московского вокзала северной столицы он отправится 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября. С 6 ноября рейсы станут ежедневными вплоть до 10 декабря.

В обратном направлении из Симферополя поезд отправится 26 сентября. Кроме того, в расписании указаны рейсы 28 и 30 сентября, 2, 6, 7, 11, 12, 29, а также 30 октября. С 4 ноября до северной столицы поезд будет ходить каждый день также до 10 декабря. Время отправления из Симферополя - 18:40, прибытие в Петербург через день в 13:01.

- Отправление из Санкт-Петербурга в 19:16, прибытие в Симферополь через день в 12:15. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой, - подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Время в пути составит 40 часов 59 минут.