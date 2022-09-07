Сергей Аксенов: стоимость газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет

Стоимость тарифов на газ для крымчан в ближайшие два года останется прежней Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Республики Крым Сергей Аксенов завил, что стоимость газа для жителей полуострова останется на прежнем уровне в течение двух лет. Об этом он написал в своем telegram-канале.

- Сегодня провел рабочую встречу с генеральным директором ГУП РК «Черноморнефтегаз» Александром Кузнецовым. Несмотря на приостановку работы на трех шельфовых платформах, предприятие готово и дальше обеспечивать жителей Крыма природным газом. По согласованию с правительством РФ стоимость газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет, - пояснил глава республики.

Он также добавил, что необходимые средства для компенсации предприятию выделены по поручению президента.

На сегодняшний день в газовых хранилищах полуострова находится 1 миллиард 308 миллионов кубических метров газа - 98% от объема. Полное их заполнение завершится на следующей неделе.

Кроме того, по словам Аксенова, несмотря на вынужденный простой, зарплата работникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме. Отопительный сезон в республике пройдет в штатно.

Напомним, ВСУ нанесли удар по установкам «Черноморнефтегаза» 20 июня. Пять человек спасли, из них трое получили травмы средней степени тяжести. Семь человек числятся без вести пропавшими.

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