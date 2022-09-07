Стадион в Херсоне реконструируют по примеру «Арена-Крым»

"Арена-Крым". Фото: официальный сайт спортивного комплекса

Херсонский стадион «Кристалл» отреставрируют по примеру «Арена-Крым» в Евпатории. О этом сообщила глава Федерации футбола Херсонской области Марианна Кремер. По ее словам, работы, после согласования проекта, профинансирует Российская Федерация.

- Мы были на стадионе «Арена-Крым», где ознакомились с их проектом и узнали как в кратчайшие сроки выполнить работы. И мы хотим, как минимум, не отставать от наших коллег, - отметила Кремер.

По словам главы Федерации футбола региона, будущий обновленный комплекс будет практиковать не только футбол, но и академическую греблю, бокс, спортивную гимнастику, танцы и другие виды спорта.

За последние годы стадион «Кристалл» в Херсоне пришел в упадок и находится в аварийном состоянии. Здесь сыплются стены, прохудилась крыша, обветшало оборудование, сообщает пресс-служба администрации области.

Спортивный комплекс «Арена-Крым» в Евпатории оборудован по последним европейским световым стандартам и позволяет проводить тренировки в вечернее и ночное время суток. Его трибуны вмещают две тысячи человек, на территории спорткомплекса расположен трехзвёздочный отель и медико-реабилитационный корпус для восстановления спортсменов.

В составе СК «Арена-Крым» - несколько полей с искусственным и натуральным покрытием, а также легкоатлетический стадион.

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