В Крыму спасли двух рыбаков, которых на сломанном катере унесло в открытое море

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму спасли рыбаков, которых на катере унесло на 200 метров в открытое море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Отдыхающих заметили сотрудники Росгвардии, которые патрулирования акваторию детского центра «Артек». Катер во время прогулки получил неисправность и люди начали подавать сигналы о помощи.

- Росгвардейцы, приблизившись к плавсредству, выяснили, что двое местных жителей вышли на морскую рыбалку недалеко от побережья гурзуфских Адалар, однако неисправный двигатель стал серьезной помехой, а течением судно уносило все дальше в открытое море, - говорится в сообщении.

Рыбаков приняли на борт служебного катера и доставили на сушу. В медпомощи никто не нуждался.

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