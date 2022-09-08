Где в Симферополе 9 сентября отключат электричество

Свет исчезнет временно. Фото: архив КП-Крым

9 сентября часть Симферополя останется без света. Виной тому - плановые и неотложные работы на электросетях. Свет пропадет в дневное время и всего на несколько часов.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Жени Дерюгиной, 10, 13; Ковыльная, 57; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41; 1-21/123 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 51-67 ; Некрасова, 12-22 , 11-29 ; Пролетарская, 10, 5-19 ; Турецкая, 2, 3/15; Дачная, 22-56 , 43-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31, 31А; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 ; Бородина, 53; Зуйская, 24-46 , 27-51 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43;

- проспект Победы, 208-208Б, 103А-147 ;

- переулки Коллективный, 2-6; Дорожный, 2-10; Ветеринарный, 2, 1-5А; Карьерный, 28; Стрелковый, 2-26.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50