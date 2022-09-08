Зверски убитого 34-летнего жителя Ялты похоронят за счет администрации города

Сергею Сухову было 34 года. Фото: Вконтакте

Администрация Ялты возьмет на себя расходы, связанные с похоронами зверски убитого в ночь на 6 сентября местного жителя Сергея Сухова. Об этом у себя в telegram написала мэр города Янина Павленко. Напомним, 34-летнего мужчину сначала жестоко избили возле «Автокафе», после чего погрузили в машину, а позже с многочисленными ножевыми ранениями привезли к больнице.

- Выражаю искренние соболезнования маме, бабушке, родным и близким Сергея, убийство которого потрясло Ялту. Город скорбит… Все расходы, связанные с похоронами, администрация берёт на себя, - написала Павленко.

Накануне более сотни жителей Ялты вышли на стихийный митинг под здание городского управления МВД с требованием объективного расследования дела. Гнев ялтинцев вызвал тот факт, что полиция отпустила одного из участников драки, как человека, который якобы не участвовал в конфликте. Однако, в результате общественного резонанса вскоре задержали и его. Само дело было передано в Следственный комитет.

Похороны Сергея Сухова должны пройти 9 сентября в Ялте.

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