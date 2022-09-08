Следком по РК: обоим участникам резонансного убийства в Ялте предъявили обвинения

Из-за широкого общественного резонанса дело было передано в Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России по Республике Крым предъявил обвинениям обоим участникам резонансного убийства в Ялте. Напомним, в ночь на 6 сентября возле «Автокафе» в курортном городе был зверски избит, а затем оставлен у больницы с многочисленными ножевыми ранениями 34-летний житель Гаспры Сергей Сухов.

- Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу. Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта «Ливадия-2», где пострадавшему были нанесены многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных повреждений потерпевший скончался в медучреждении,- сообщили в ведомстве.

Оба мужчины задержаны. Одним из предполагаемых участников убийства оказался Кирилл Гонтаренко - командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК», другой – уроженец Донецкой области Владимир Киковец.

-В 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества и был приговорен Ялтинском городским судом к 10 годам лишения свободы, - сообщили в Следкоме.

В настоящее время обоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве в составе группы лиц.

Накануне больше сотни ялтинцев вышли на стихийный митинг к зданию МВД с требованием объективного расследования дела.

Расходы на организацию похорон убитого Сергея Сухова взяла на себя администрация города

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