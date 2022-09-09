В Евпатории началось масштабное строительство детского реабилитационного центра на 300 мест

Фото: пресс-служба Единого заказчика

В Евпатории стартовало масштабное строительство детского реабилитационного центра на 300 мест, сообщили в пресс-службе Единого заказчика. Разрешение на возведение было выдано Министерством жилищной политики РК 29 августа этого года.

- В настоящее время специалисты приступили к возведению семиэтажного консультативно-диагностического корпуса с дневным стационаром общей площадью 32 тысячи кв. м, а также семиэтажного здания стационара на 300 коек площадью более 31 тысячи кв. м, - говорится в сообщении.

В сентябре также получено разрешение на строительство двухэтажного корпуса с обеденным и актовым залами и пансионата для детей с родителями. Общая площадь зданий составляет более 18 тысяч кв. м. Завершение всех работ намечено на 2024 год.

Ранее КП-Крым рассказывала, что в федеральном центре будут расположены два корпуса с зелеными дворами, теннисными кортами и тренажерами для ребят.

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