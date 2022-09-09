В Симферополе открыли 12 мемориальных знаков в честь воинов-участников Крымской войны

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Крымские власти намерены в скором времени завершить процесс увековечения памяти воинов-участников Крымской войны. Речь идет об установке памятных знаков воинских формирований и подразделений.

По словам спикер парламента РК Владимира Константинова, до 2022 года на 15 памятных знаках были увековечены наименования 70 воинских формирований, которые участвовали в Крымской войне.

- В этом году открытием 12 новых памятных знаков мы завершаем мемориализацию воинских формирований российской армии, участвовавших в боевых действиях на территории Крыма в 1854-1855 годах, - отметил спикер крымского парламента.

В Крыму активно продолжают создавать новые памятники, которые помогут будущим поколениям сохранить память о своих предках, а также о важных исторических фигурах, принимавших участие в жизни и развитии страны. Так, недавно для Бахчисарайского парка миниатюр начали изготавливать макет памятника Богдану Хмельницкому. Его планируют установить возле миниатюры Графской пристани.

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