За передачу взятки в Севастополе осудили адвоката

Наказание в силу еще не вступило Фото: Архив "КП"

Адвоката ассоциации юристов из Севастополя лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, мужчину оштрафовали на три миллиона рублей за помощь при передаче взятки за прекращение оперативно-розыскных мероприятий.

Как выяснило следствие, в конце февраля прошлого года юрист стал посредником во время передачи взятки от подозреваемой по делу заместителю начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю. За помощь адвокат получил вознаграждение в размере семь тысяч долларов, из них 150 тысяч рублей направил на прекращения оперативно-розыскных мероприятий в ее отношении.

- Суд с учетом собранных следствием доказательств назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года, - отметили в пресс-службе.