В Крыму планируют убрать подсолнечник с площади более 74 тысяч гектаров

Сбор урожая идет в хозяйствах четырех районов полуострова. Фото: Юрий Гоцанюк/telegram

Аграрии Крыма планируют собрать урожай подсолнечника с площади боле 74 тысяч гектаров. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

- Сегодня в Раздольненском районе посетил предприятие ООО «Чернышевское 22», которое в настоящий момент ведёт уборку подсолнечника. Также подобные работы ведутся в хозяйствах Красногвардейского, Ленинского и Нижнегорского районов, - рассказал Гоцанюк.

Он также отметил, что в 2021 году подсолнечник был убран с площади 59,8 тысяч гектаров, валовой сбор составил 83,7 тысячи тонн, средняя урожайность по республике составила 14,3 ц/га.

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