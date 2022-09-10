Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 13:20

В Крыму планируют убрать подсолнечник с площади более 74 тысяч гектаров

Запланированные показатели выше, чем в 2021-м
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Сбор урожая идет в хозяйствах четырех районов полуострова. Фото: Юрий Гоцанюк/telegram

Сбор урожая идет в хозяйствах четырех районов полуострова. Фото: Юрий Гоцанюк/telegram

Аграрии Крыма планируют собрать урожай подсолнечника с площади боле 74 тысяч гектаров. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

- Сегодня в Раздольненском районе посетил предприятие ООО «Чернышевское 22», которое в настоящий момент ведёт уборку подсолнечника. Также подобные работы ведутся в хозяйствах Красногвардейского, Ленинского и Нижнегорского районов, - рассказал Гоцанюк.

Он также отметил, что в 2021 году подсолнечник был убран с площади 59,8 тысяч гектаров, валовой сбор составил 83,7 тысячи тонн, средняя урожайность по республике составила 14,3 ц/га.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50