В Крыму начался третий день голосования

Голосование пройдет до 20:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму стартовал третий - заключительный - день голосования. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

- Своевременно открыты и уже работают 148 избирательных участков по дополнительным выборам в Государственный Совет (включая два избирательных участка, образованных в местах временного пребывания избирателей) и 42 избирательных участка – по выборам муниципального уровня, - сообщил Малышев.

За первые два дня в выборах муниципального уровня приняли участие больше 9 тыс. человек, а в выборах в Госсовет Крыма - почти 40 тысяч.

Голосование продлится до 20:00 11 сентября. Стоит отметить, что каждый день голосования теперь начинается с исполнения гимна России на всех участках. Такая тенденция на полуострове впервые.