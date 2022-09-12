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Общество11 сентября 2022 23:53

Погода на 12 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории +20…24°.

В Евпатории +20…24°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Пройдут дожди с грозами, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21...23°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный до 14 м/с., днем тепло 22...24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+25°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +20…24°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +20 …+22 °, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +18 …+24°, южный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +19…+21°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +16…+24°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +18 …+21°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.

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