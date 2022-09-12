За неделю в Симферополе собрали восемь тонн гумпомощи для жителей Херсонской области

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

За минувшую неделю жители Симферополя собрали порядка восьми тонн гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- За неделю силами неравнодушных симферопольцев собрано порядка восьми тонн гуманитарной помощи: детское питание, подгузники, средства личной гигиены и лекарства, - говорится в сообщении.

Жителям крымской столицы напомнили, что оказать помощь может любой желающий. Гумпомощь принимают 09.00 до 14.00 по четырем адресам:

- улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка (+7 978 713 15 55);

- улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка (+7 978 879 42 49);

- улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка (+7 978 753 60 68);

- улица Аксакова, 7, (+7 978 752 14 62).

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