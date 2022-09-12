Пробки в Симферополе достигали семи баллов утром 12 сентября

В крымской столице утром в понедельник образовались автомобильные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 12 сентября дорожные заторы в крымской столице достигали семи баллов. К настоящему моменту ситуация стабилизируется - пробки достигают трех баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Самая непростая ситуация наблюдается на улицах Киевская, Ивана Франко, Кирова, Толстого, Семашко, Садовая, Бородина и Ленина.

Напомним, в настоящее время на бульваре Ленина проводится дорожный ремонт, поэтому движение транспорта от железнодорожного вокзала в сторону центра года частично перекрыто.

Также временно ограничено движение по двум полосам на дороге Восточный обход Симферополя (Бородинской кольцо, проезд по мосту).

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50