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Общество12 сентября 2022 7:38

Пробки в Симферополе достигали семи баллов утром 12 сентября

Ситуация постепенно стабилизируется
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В крымской столице утром в понедельник образовались автомобильные пробки

В крымской столице утром в понедельник образовались автомобильные пробки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 12 сентября дорожные заторы в крымской столице достигали семи баллов. К настоящему моменту ситуация стабилизируется - пробки достигают трех баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Самая непростая ситуация наблюдается на улицах Киевская, Ивана Франко, Кирова, Толстого, Семашко, Садовая, Бородина и Ленина.

Напомним, в настоящее время на бульваре Ленина проводится дорожный ремонт, поэтому движение транспорта от железнодорожного вокзала в сторону центра года частично перекрыто.

Также временно ограничено движение по двум полосам на дороге Восточный обход Симферополя (Бородинской кольцо, проезд по мосту).

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