Где в Симферополе 13 сентября отключат свет

Идет ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 сентября отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без электричества. Виной тому — плановые и неотложные работы на электросетях. Перебои с подачей электроэнергии произойдут на 37 улицах, проспекте и 8 переулках.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Кечкеметская, 77, 79, 83-87 , 94, 94а, 96, 96а, 108; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-21/123 ; Кечкеметская, 51-67 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Некрасова, 12-22 , 11-29 ; Пролетарская, 10, 5-19 ; Турецкая, 2, 3/15; Дачная, 22-56 , 43-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31-31А ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Бородина, 53; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Автомагистральная, 7-19 ; Подводников, 2-8 , 1-9 ; Троллейбусная, 6-10 ; Зуйская, 24-46 , 27-51 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43; Балаклавская, 3-9 ; Крымских Партизан, 6-32 , 3А-23 ; Поповкина, 28-32 ; Севастопольская, 72/4; Советская, 2-10, 3-13, 17; Зеленая, 2-16, 1-35а, 49;

- проспект Победы, 208-208Б, 103А-147;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Ветеринарный, 2, 1-5А ; Краснооктябрьский, 4-10 , 1-57 ; Садовый, 2-2/4 , 1-7А ; Карьерный, 28; Советский, 2-6, 1-7а, 13-19.

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