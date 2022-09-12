В Керчи открыли благоустроенную площадь Ленина с колоннадой почти за 50 миллионов рублей

Благоустройство общественной зоны обошлось в 49,7 миллиона рублей Фото: Юлия МАРКИНА

На площади Ленина в Керчи после благоустройства открыли обновленный сквер с колоннадой. Стоимость работ, согласно муниципальному контракту, составила 49,7 миллиона рублей. Единственным подрядчиком выступило ООО «Гарантсистема».

Колоннада расположена возле храма Иоанна Предтечи напротив Митридатской лестницы Фото: Юлия МАРКИНА

В центре обновленного сквера возле храма Иоанна Предтечи установили стилизованную под древнегреческую колоннаду высотой 6 метров. Изначально проект предполагал, что рядом с колоннами появятся и фигуры древнегреческих богов, однако под напором общественности от этой идеи властям пришлось отказаться.

В центре колоннады вазоны и скамейки для отдыха Фото: Юлия МАРКИНА

Впрочем, под вопросом была и сама колоннада, поскольку, согласно приказу Минкульта РК, в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древнерусское городище летописного города Корчев, которое расположено на площади Ленина, запрещено капитальное строительство, а также земляные и мелиоративные работы. Тем не менее сквер напротив памятника Ленину было решено благоустроить.

Новая колоннада создает единый ансамбль с Митридатской лестницей, которая была открыта после масштабной реконструкции в июне 2021 года. Здесь установлены вазоны с цветами, беседки и лавочки, а также смонтировано уличное освещение и подсветка.

Открытие новой зоны отдыха приурочили ко Дню города Фото: Юлия МАРКИНА

Изначально работы предполагалось завершить к Новому году, однако сроки передвинули и обновленный сквер открыли ко Дню города, который отмечался с 9 по 11 сентября. Керчь отпраздновала 2622 -летие.

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