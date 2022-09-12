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Общество12 сентября 2022 12:32

В Керчи открыли благоустроенную площадь Ленина с колоннадой почти за 50 миллионов рублей

От древнегреческих статуй власти решили отказаться
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Благоустройство общественной зоны обошлось в 49,7 миллиона рублей

Благоустройство общественной зоны обошлось в 49,7 миллиона рублей

Фото: Юлия МАРКИНА

На площади Ленина в Керчи после благоустройства открыли обновленный сквер с колоннадой. Стоимость работ, согласно муниципальному контракту, составила 49,7 миллиона рублей. Единственным подрядчиком выступило ООО «Гарантсистема».

Колоннада расположена возле храма Иоанна Предтечи напротив Митридатской лестницы

Колоннада расположена возле храма Иоанна Предтечи напротив Митридатской лестницы

Фото: Юлия МАРКИНА

В центре обновленного сквера возле храма Иоанна Предтечи установили стилизованную под древнегреческую колоннаду высотой 6 метров. Изначально проект предполагал, что рядом с колоннами появятся и фигуры древнегреческих богов, однако под напором общественности от этой идеи властям пришлось отказаться.

В центре колоннады вазоны и скамейки для отдыха

В центре колоннады вазоны и скамейки для отдыха

Фото: Юлия МАРКИНА

Впрочем, под вопросом была и сама колоннада, поскольку, согласно приказу Минкульта РК, в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древнерусское городище летописного города Корчев, которое расположено на площади Ленина, запрещено капитальное строительство, а также земляные и мелиоративные работы. Тем не менее сквер напротив памятника Ленину было решено благоустроить.

Новая колоннада создает единый ансамбль с Митридатской лестницей, которая была открыта после масштабной реконструкции в июне 2021 года. Здесь установлены вазоны с цветами, беседки и лавочки, а также смонтировано уличное освещение и подсветка.

Открытие новой зоны отдыха приурочили ко Дню города

Открытие новой зоны отдыха приурочили ко Дню города

Фото: Юлия МАРКИНА

Изначально работы предполагалось завершить к Новому году, однако сроки передвинули и обновленный сквер открыли ко Дню города, который отмечался с 9 по 11 сентября. Керчь отпраздновала 2622 -летие.

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